OM : Le groupe pour affronter le LOSC avec un retour important et trois absents !

L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce soir à 21h à l’occasion du match de la 11e journée de Ligue 1. Le groupe est à retrouver ci-dessous !

Après des incidents face à Lyon et une défaite contre Nice, l’OM doit absolument se relancer en championnat et ça commencerait par une victoire contre le LOSC. Pour cette rencontre face aux hommes de Fonseca, Pape Gueye est toujours suspendu tout comme Balerdi qui a pris un rouge face à Nice. Mughe et Ounahi sont forfaits. Pau Lopez est de retour ! Gigot et Correa sont dans le groupe alors que Mughe est forfait !

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha, Correa

👥 𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 Découvrez les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 pour #OMLOSC 💥 pic.twitter.com/9lTrE2Slyo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2023

Déclarations d’avant-match

Gattuso : « C’est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique, une équipe très rapide. Il faudra vraiment être très attentifs. Il faudra que l’interprétation du match soit impeccable. Ils réussissent à marquer après une perte de balle. Il faudra faire attention, ce ne sera pas facile. Il faudrait une grande prestation de notre part, et ça pourrait ne pas suffire. On peut aussi les mettre en difficulté si on joue avec courage et personnalité. Il faudra faire attention aux transitions défensives, ne pas perdre de ballon quand on est dans leur surface. (…) On ne veut pas être ultra offensifs, il faut parfois attendre. Pau Lopez s’est entraîné avec nous, j’espère qu’on pourra l’avoir pour le match. Blanco a eu des soucis. Sinon Mughe a une gêne, Balerdi est suspendu. Ounahi peut-être dans 1 semaine / 10 jours il sera de retour. Le reste, que des petits pépins mais rien de grave ».