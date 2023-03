OM : Le groupe pour affronter Reims avec deux absents importants !

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Le groupe a été communiqué par Igor Tudor.

Ce dimanche, les Marseillais se déplacent à Reims pour le match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Pour ce match, Samuel Gigot est de retour après sa blessure à la cheville mais Balerdi est suspendu après son rouge reçu face à Strasbourg. En plus de cela, Kolasinac n’est pas dans le groupe, il est trop juste physiquement.

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Simon

Défenseurs : Kabore, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba, Gigot

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder, Mughe

Déclarations d’avant-match

« Nous sommes conscients qu’une telle série n’arrive que très rarement en Ligue 1, donc nous profitons de chaque instant ensemble. Nous ne sommes pas dans l’euphorie pour autant et tout le monde reste concentré sur l’objectif. Nous continuons de suivre notre ligne directrice, qui consiste à donner tout ce que nous avons sur et en dehors du terrain. Nous prenons également du plaisir au quotidien, et c’est le plus important. Marseille est une grosse équipe avec de nombreuses qualités. La tâche s’annonce difficile et nous allons devoir être au meilleur de notre forme pour gagner. Chaque détail sera important, mais si nous pouvons prendre les trois points, nous le ferons. Que ce soit contre Marseille, Monaco ou les Herbiers, nous travaillons de la même façon et notre préparation reste identique. Nous connaissons bien notre adversaire. C’est une équipe qui met de l’impact sur chaque duel et nous sommes prêts pour ça ! Ce ne sont plus les mêmes équipes qui se sont affrontées en août dernier et la dynamique n’est plus la même. Nous allons essayer de mettre en place notre jeu pour aller chercher la victoire. »Yunis Abdelhamid – Source : Conférence de presse (17/03/23) Igor Tudor a avoué avec le sourire qu’il était un peu moins enthousiaste sur le niveau des arbitres français

#Tudor : « L’arbitrage français ? Oui je suis un peu en train de changer d’avis… Je ne veux pas me plaindre, ce n’est pas une excuse, on peut tus faire des erreurs mais ça compte. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 17, 2023