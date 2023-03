OM : Le groupe pour affronter Montpellier avec un retour et 3 absents !

L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Le groupe a été communiqué par l’OM ce matin.

Ce vendredi, les Marseillais accueillent Montpellier pour le match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Pour ce match, Sead Kolasianc est de retour après sa blessure, Balerdi est suspendu après son rouge reçu face à Strasbourg. Ounahi est forfait pour le reste de la saison tout comme Harit.

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Simon

Défenseurs : Kabore, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba, Gigot, Kolasinac

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder, Mughe

👥 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 #OMMHSC



Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 pour affronter Montpellier ce soir à l’@orangevelodrome. 🏟️ pic.twitter.com/x7IS5AsGr5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2023

Déclarations d’avant-match

« Ce sera un match difficile contre une équipe qui est très en forme. Il faudra tout bien faire, exploiter au mieux nos qualités. Ce ne sera pas facile. Je fais les choix que je pense les plus justes. Il compte beaucoup pour nous. Comme pour les autres, j’en attends toujours plus de lui. Naturellement, c’est un milieu devant la défense. On l’a parfois utilisé plus haut. Il a une bonne vision du jeu, il est intelligent. Il peut devenir un joueur de très haut niveau. Le plus important, c’est la volonté de ne pas se contenter de ce qu’on fait. Je vais dire que l’objectif est toujours de bien faire. Evidemment que l’OM a toujours pour objectif de gagner, mais il faut prendre d’autres équipes en considération. Je dis depuis le début qu’il faut faire le maximum match après match, tous les matchs sont difficiles. Je ne change pas mon plan d’un centimètre. Il faut parfois parler d’une certaine manière, parfois changer un peu. On voit de moins en moins de leaders dans le foot. On est dans une société où on pense de plus en plus à soi. Il faut chercher ces leaders, ce n’est pas toujours facile. (…) Les leaders doivent avoir un bon comportement, montrer l’exemple, communiquer. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/03/23)