OM – Le Havre (5-1 ) : Un festival de buts pour lancer 2025 !

L’Olympique de Marseille ne s’impose (5-1) face au Havre ce dimanche à l’occasion de la 16eme journée de Ligue 1. L’OM revient a sept points du PSG après cette écrasante et belle victoire.

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique, Rongier, Nadir, Merlin

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le Match :

L’OM mène largement à la pause face au Havre après une première mi-temps dominée par les Olympiens. Bien que le bloc bas havrais ait résisté pendant les 25 premières minutes, Valentin Rongier a débloqué la situation avec une frappe précise à ras de terre, après un mauvais renvoi plein axe de Kechta (25′). Ce but a lancé la machine marseillaise.

Bilal Nadir, titularisé pour la première fois en Ligue 1, a inscrit le deuxième but de l’OM (39′). Sur un service de Quentin Merlin, il s’est retourné dans la surface, éliminant Pembélé avant de tromper Desmas d’une frappe croisée aidée par le poteau. Le jeune milieu marocain a marqué son tout premier but en Ligue 1.

Avant la pause, Neal Maupay a aggravé le score (43′, 3-0). Après un bon travail de Murillo sur le flanc droit, le centreur a trouvé Merlin, qui a remis de la tête pour Maupay, imparable au second poteau. Ce but est le troisième de l’attaquant marseillais en championnat cette saison.

Le Havre, dépassé dans tous les compartiments du jeu, n’a quasiment pas inquiété la défense marseillaise. Daler Kouzyaïev, touché au genou droit lors d’un duel avec Maupay (45’+1), a repris sa place malgré des signes de douleur.

L’OM rentre aux vestiaires avec trois buts d’avance, laissant peu d’espoir à des Havrais en grande difficulté.

L’OM a confirmé sa domination en seconde période en inscrivant deux nouveaux buts pour clore une soirée parfaitement maîtrisée face à un Havre sans inspiration.

Dès la reprise, les Marseillais ont poursuivi leur pressing haut, gênant considérablement les Havrais. Neal Maupay, tout proche du doublé, a vu sa frappe déviée par Desmas sur la barre transversale (56′). Peu après, il a été remplacé par Elye Wahi, qui n’a pas tardé à se mettre en évidence.

À la 66ᵉ minute, Wahi a inscrit le quatrième but marseillais. Sur une belle ouverture de Michael Murillo pour Mason Greenwood, l’Anglais a servi d’un extérieur du pied parfait Wahi, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide. Ce but récompense l’implication collective des Olympiens.

Quelques minutes plus tard, Ulisses Garcia, entré en jeu à la place de Quentin Merlin, a marqué sur son premier ballon (75′). Après un dédoublement efficace entre Luis Henrique et Murillo, le Panaméen a délivré un centre précis pour Garcia, qui a battu Desmas d’une frappe croisée du droit.

Les Normands ont sauvé l’honneur en fin de match grâce à l’ancien marseillais André Ayew, de retour au Vélodrome (85′)

Avec cette victoire écrasante (5-1), l’OM poursuit son bon parcours en championnat, porté par un collectif bien huilé et des individualités en grande forme. Le Havre, en revanche, repart avec des doutes sur une attaque en panne d’idées.