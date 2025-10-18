OM Le Havre (6-2) Marseille seule leader ! Greenwood régale !

L’Olympique de Marseille a pris les commandes de la Ligue 1 après sa large victoire face au Havre (6-2), dimanche soir au Vélodrome. Réduits à dix dès la demi-heure de jeu après l’expulsion de Gautier Lloris, les Normands ont subi la loi d’un Mason Greenwood irrésistible, auteur d’un quadruplé.

Le début de rencontre a pourtant tourné à l’avantage du Havre. Bien en place, les hommes de Didier Digard ont ouvert le score par Yassine Kechta (24e), d’un tir croisé à ras de terre après un bon mouvement collectif.

Mais la partie a basculé dix minutes plus tard. À la 31e minute, Gautier Lloris a été expulsé pour une main à l’entrée de la surface, sanctionnée d’un penalty contesté. Mason Greenwood s’est chargé de transformer la sentence (35e), relançant Marseille avant la pause (1-1).

Le debrief à chaud à retrouver ci-dessous

Greenwood en feu, l’OM déroule

En supériorité numérique, les Marseillais ont pris le contrôle du jeu dès le retour des vestiaires. Greenwood a d’abord donné l’avantage à son équipe d’une frappe déviée (67e), avant de réaliser un triplé cinq minutes plus tard (72e). L’attaquant anglais, parfaitement lancé par Pavard, a ajouté un quatrième but personnel (76e) pour porter le score à 4-1.

Entré en jeu, Robinio Vaz a ensuite participé au festival offensif phocéen en inscrivant le cinquième but (88e) sur une remise d’Aubameyang, avant que Murillo ne conclue la démonstration de la tête (90+4e).

Malgré leur infériorité numérique, les Havrais n’ont jamais renoncé. Abdoulaye Touré a réduit le score d’une superbe volée en fin de match (90+3e), mais trop tard pour inquiéter les Olympiens.

Marseille leader

Avec ce cinquième succès consécutif, l’OM de Roberto De Zerbi confirme sa montée en puissance. Les Phocéens prennent seuls la tête du championnat grâce à une différence de buts favorable. Mason Greenwood, auteur du premier quadruplé de sa carrière professionnelle, s’impose comme la nouvelle arme offensive du club.

Le Vélodrome, conquis, peut désormais rêver plus grand : Marseille s’affirme comme un candidat crédible au titre.