Après une nouvelle défaite européenne face au Sturm Graz (1-0), l’OM retrouve le Vélodrome ce dimanche contre Le Havre. Les victoires à Troyes et à Angers ont relancé Marseille en Ligue 1, mais elles n’ont pas effacé les doutes sur la régularité de cette équipe. Pour renouer avec son public, les trois points compteront autant que la manière de les chercher.

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Deux victoires en championnat, puis le rappel de Graz

L’OM avait d’abord cassé sa série noire à Troyes↗, au terme d’une rencontre gagnée sans convaincre (2-0). Une semaine plus tard, les cinq buts marqués à Angers↗ avaient montré une équipe capable de réagir après avoir été menée et de faire des différences offensives. Ces deux succès ont redonné de l’air à Marseille en championnat.

La défaite à Graz a pourtant ramené les mêmes interrogations. L’OM a perdu ses trois premiers matches de Ligue Europa, et sa première période jeudi a particulièrement déçu Bruno Genesio. Jeffrey de Lange a lui aussi regretté l’attitude affichée par les Marseillais face au Sturm Graz↗.

« On n’avait pas la bonne attitude, notamment en première mi-temps. »

Contre Le Havre, la première réponse attendue est donc simple : entrer dans le match avec l’intensité qui a manqué en Autriche. Marseille ne peut pas compter sur une réaction tardive à chaque rencontre pour compenser une entame ratée.

Une réconciliation qui se joue sur le terrain

Le Havre traverse une période difficile, mais Genesio a prévenu que le classement ne racontait pas toute l’histoire. L’entraîneur estime que le HAC produit du jeu sans être suffisamment récompensé. L’OM devra lui imposer ses propres exigences, avec le ballon comme dans les duels, plutôt qu’attendre que son adversaire cède.

Cette réception ouvre une séquence de deux matches consécutifs au Vélodrome, avant la venue de Toulouse. Six points permettraient à Marseille de prolonger sa série en Ligue 1. Ils offriraient surtout à ce groupe une occasion de construire, enfin, une confiance qui résiste d’un match à l’autre.

Le public marseillais ne s’attend pas a du grand football cette saison. Il veut voir une équipe impliquée, capable de prendre des initiatives et de rester unie lorsque le match se complique. Une victoire contre Le Havre serait précieuse ; une prestation convaincante serait le premier pas vers la réconciliation.