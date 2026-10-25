L’OM reçoit Le Havre ce dimanche 25 octobre à 17 h 15 au Vélodrome, pour la huitième journée de Ligue 1. Après la rotation effectuée à Graz, plusieurs cadres sont attendus dans le onze de Bruno Genesio, avec un choix encore ouvert au milieu de terrain.

Voir sur YouTube

Des retours attendus après la rotation européenne

La réception du HAC intervient trois jours après la défaite 1-0 en Autriche. Le onze aligné contre Sturm Graz↗ avait été largement remanié : Bezahaf, Meïté et Garcia avaient notamment débuté en défense, tandis que Kondogbia et Kamissoko occupaient l’entrejeu. Cette rencontre ne constitue donc pas une base à reconduire automatiquement pour le championnat. Timothy Weah, CJ Egan-Riley et Emerson sont envisagés au coup d’envoi, aux côtés de Nayef Aguerd et devant Jeffrey de Lange.

La projection prend en compte les informations disponibles samedi soir, après la conférence d’avant-match. Derek Cornelius reste absent, tandis qu’Alexi Koum est de nouveau disponible. Le dernier point d’effectif avant Le Havre↗ décrit un groupe presque complet. La disponibilité d’un joueur ne garantit toutefois pas sa titularisation, et la composition officielle ne sera connue qu’avant la rencontre.

Højbjerg ou Kamissoko aux côtés de Nnadi ?

Pierre-Emile Højbjerg a déjà retrouvé les terrains en entrant à Graz jeudi. Il peut désormais prétendre à une place dès le départ, ce qui modifie les données de la première projection établie à J−1. Nouhoum Kamissoko, titulaire en Autriche après sa prestation à Angers, reste une autre option pour accompagner Tochukwu Nnadi. Ce dernier est annoncé opérationnel après son problème au genou. Le choix entre le Danois et le jeune milieu marseillais demeure l’une des principales incertitudes du onze probable.

Harit, Abdelli et Paixão pour soutenir Gouiri

Dans le secteur offensif, Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão sont envisagés derrière Amine Gouiri. Plusieurs de ces joueurs avaient été préservés au coup d’envoi en Ligue Europa. Leur retour possible s’inscrit dans un scénario différent de celui choisi en Autriche, où Gomes, Abdallah et Maupay avaient débuté. Cette projection FCM distingue les options probables des décisions du staff : aucun des onze noms ci-dessous ne vaut annonce officielle de titularisation.

Le onze de départ probable de l’OM face au Havre

Projection FCM, en 4-2-3-1 :

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Nnadi – Højbjerg (ou Kamissoko)

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri

OM–Le Havre débutera à 17 h 15 sur Ligue 1+, selon la programmation de la huitième journée. Le créneau de la rencontre a été maintenu↗. En conférence de presse avant cette réception, Bruno Genesio a également expliqué pourquoi le classement du HAC ne suffisait pas à décrire son niveau :