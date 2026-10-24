À la veille de la réception du Havre, Bruno Genesio a annoncé qu’il disposait de la quasi-totalité de son groupe. L’entraîneur de l’OM a également remis en avant l’absence de recrues cet été, alors que son équipe est engagée en Coupe d’Europe.

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Après deux victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille prépare la réception du Havre, programmée dimanche 25 octobre à 17h15 pour la huitième journée du championnat. Présent en conférence↗ de presse ce samedi, Bruno Genesio a d’abord livré une information positive sur l’état de son effectif, avant de revenir sur les ambitions européennes du club et sur un sujet déjà évoqué depuis le début de la saison.

Alexi Koum peut retrouver le groupe de l’OM

Le technicien marseillais a indiqué qu’il pouvait compter sur presque tous ses joueurs pour cette rencontre face au Havre. La seule absence annoncée concerne Derek Cornelius, indisponible « pour pas quelque temps », selon les mots de Genesio↗. Le défenseur ne constitue donc pas l’unique incertitude du groupe, puisque l’entraîneur a confirmé la disponibilité d’Alexi Koum. Malade, le joueur n’avait pas participé au déplacement sur la pelouse du Sturm Graz jeudi, en Ligue Europa, lors d’une défaite marseillaise 1-0. Son retour potentiel permet à Genesio de récupérer une solution supplémentaire avant un match de championnat que l’OM aborde après deux succès consécutifs en Ligue 1.

Genesio rappelle l’absence de recrues estivales

Interrogé sur les ambitions de Marseille dans les différentes compétitions, Bruno Genesio↗ a également rappelé la situation du club sur le marché des transferts. Il a expliqué que la question de savoir si l’OM devait être jugé uniquement sur la Ligue 1 ou aussi sur les compétitions européennes ne relevait pas de lui, tout en soulignant qu’aucun renfort n’était arrivé durant l’été.

« On est la seule équipe qui participe à une Coupe d’Europe qui n’a pas recruté, qui n’a fait zéro recrue. »

Cette déclaration intervient alors que l’OM participe à la Ligue Europa et vient de s’incliner à Graz. Genesio a donc associé l’évaluation des performances marseillaises à une réalité d’effectif qu’il a de nouveau exposée publiquement : le club est engagé sur plusieurs tableaux sans avoir enregistré la moindre recrue estivale.