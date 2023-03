OM : Le magnifique rêve de fin de carrière d’Alexis Sanchez !

Alexis Sanchez est l’une des grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. Le Chilien est actuellement avec sa sélection et en a profité pour donner une longue interview à la télévision nationale…

Dans cet entretien pour TVN Chile, l’actuel meilleur olympien s’est livré sur une possible prolongation à l’OM (voir plus bas) et a aussi expliqué très clairement quel serait son rêve pour sa fin de carrière.

« Je n’aime pas me projeter trop loin, je préfère prendre année après année en fonction également de mon état physique. Parfois il peut y avoir des blessures, de la fatigue mais j’aimerais jouer jusqu’à mes 40 ans (il est actuellement âgé de 34 ans). Mon rêve est de jouer pour Tocopilla (ville natale du joueur). Les prendre en troisième division, monter en seconde puis première division. C’est un rêve que j’ai. Là-bas, il y a encore des terrains en terre et des enfants qui rêvent de devenir un Alexis. Leur apprendre ma manière de jouer… » Alexis Sanchez – Source : TVN Chile

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)