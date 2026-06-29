OM : le maillot extérieur 2026-2027 officiellement dévoilé !

L’Olympique de Marseille a levé le voile sur son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Conçue par Puma, la nouvelle tunique met à l’honneur l’identité méditerranéenne du club avec un design dominé par un bleu océan profond et des motifs inspirés des cartes marines.

L’OM officialise son nouveau maillot extérieur 2026-2027

Une mer. Mille histoires.

On est tous d’ailleurs.

Et on vient tous d’ici.

Bienvenue à 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲́𝗲. 🛍️ Le nouveau maillot extérieur 2026/2027 est maintenant disponible dans les boutiques officielles du club, sur… pic.twitter.com/YHpUBWp1Xw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2026

Ce lundi matin, l’OM a présenté officiellement son deuxième maillot pour la saison 2026-2027. Après la révélation de la tunique domicile, le club marseillais poursuit le dévoilement de sa nouvelle collection en collaboration avec Puma.

Ce nouveau maillot extérieur de l’OM se distingue par une dominante de bleu océan profond, accompagnée d’un motif graphique directement inspiré des cartes marines et de la bathymétrie. Le choix de ce thème met en avant le lien historique entre Marseille et la Méditerranée, élément central de l’identité de la cité phocéenne.

À travers cette création, Puma poursuit sa volonté de proposer des équipements fortement ancrés dans l’environnement local. Après plusieurs collections faisant référence au patrimoine marseillais, l’équipementier allemand mise une nouvelle fois sur un design qui célèbre les paysages et l’univers maritime qui entourent la ville.

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Une collection tournée vers l’identité marseillaise

Ce maillot extérieur de l’OM vient compléter la gamme des tenues prévues pour la saison 2026-2027. Il rejoint notamment le troisième maillot baptisé « Provence Lavender », dévoilé dans le cadre de la nouvelle collection.

Avec cette nouvelle tunique, l’Olympique de Marseille poursuit une stratégie de valorisation de son identité visuelle et territoriale à travers ses équipements officiels. Le choix d’un thème méditerranéen s’inscrit dans cette continuité, en mettant en avant un élément emblématique de l’histoire et de la culture marseillaises.

Les supporters pourront désormais découvrir cette nouvelle tenue avant de voir les joueurs de l’OM l’arborer lors des déplacements de la saison 2026-2027, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa.