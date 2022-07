OM : Le maillot extérieur est officiel présenté par Puma

Le maillot domicile 2022/2023 était déjà sorti, l’OM vient d’officialiser le maillot extérieur. Ce maillot est inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde

Mais Marseille est plus qu’une ville, c’est un endroit à part entière. La ville cosmopolite par excellence : toutes les cultures s’y retrouvent, s’y côtoient et s’y fondent avec facilité. Marseille, c’est le monde, c’est un pays fait de tous les pays. Le nouveau maillot extérieur est donc un hommage à tous ceux qui représentent, de près ou de loin, cette fierté d’être « d’origine marseillaise ».

Meilleure équipe à l’extérieur la saison dernière, l’Olympique de Marseille voyage bien. Aux quatre coins de l’Hexagone, les joueurs marseillais peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters présents partout en France. Le nouveau maillot extérieur rend ainsi hommage à Marseille et ses habitants, à travers lui c’est toute la ville qui se déplace pour porter les Olympiens. Avec ce maillot, chaque match joué loin de l’Orange Vélodrome est un match à domicile.

Couleur habituelle du club à l’extérieur, le bleu marine domine sur ce nouveau maillot, alors que les logos du club et de PUMA ainsi que les manches s’accordent dans un bleu azur emblématique de l’OM et de la ville de Marseille.

Le nouveau maillot extérieur est inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde et rappelant ainsi la multiculturalité omniprésente à Marseille. Ce design apporte de la modernité à cette nouvelle tunique.

À l’intérieur du col, est présent une mappemonde sur laquelle Marseille est placée au centre, représentée par une étoile, symbole de son rayonnement international. On retrouve également les coordonnées de l’Orange Vélodrome ainsi que le nom grec d’origine de la ville : Massalia.

Il est associé à un short et à des chaussettes bleu marine.