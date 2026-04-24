OM : le maire Benoît Payan relance la polémique…

Le nouveau logo de l’OM continue de faire débat. Critiqué par une partie des supporters, il a cette fois été vivement attaqué par le maire de Marseille, Benoît Payan. Une sortie médiatique qui accentue la pression autour de cette refonte visuelle.

Une charge frontale de Benoît Payan contre le logo de l’OM

La controverse autour du nouveau logo de l’Olympique de Marseille ne faiblit pas. Dévoilé le 8 avril, ce changement d’identité visuelle suscite de nombreuses réactions, jusque dans les sphères politiques locales. Interrogé par BFM Marseille Provence, Benoît Payan n’a pas mâché ses mots : “Il est horrible. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C’est une erreur, il faut la réparer”.

Une prise de position forte, qui reflète un mécontentement déjà exprimé par une partie des supporters de l’OM depuis l’annonce officielle. Le maire de Marseille remet ainsi en question la stratégie de communication du club, pourtant présentée comme une modernisation respectueuse de l’histoire.

Un logo déjà moqué, jusque par Volkswagen

Le club marseillais a justifié ce changement en mettant en avant une volonté de modernisation de son emblème, évoquant notamment une structure « géométrique claire » et des éléments symboliques liés à Marseille. Mais cette démarche n’a pas convaincu tout le monde.

Dans les faits, la ressemblance avec le logo du constructeur Volkswagen a rapidement alimenté les critiques. La marque allemande elle-même a ironisé sur ses réseaux sociaux : “Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains”. Une publication qui a renforcé la visibilité de la polémique.

Benoît Payan a également réagi à cet épisode : “Volkswagen s’est même moqué de nous en tournant son logo et en disant que notre nouveau logo était le même que le leur”.

Face à cette contestation persistante, le maire n’exclut pas un retour en arrière : “Je pense que ce logo ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent qu’on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout mais moi il ne me plaît pas.”

Déjà visible lors d’un match de Ligue 1 contre Metz, où des banderoles critiques ont été déployées, la fronde autour du logo de l’OM s’inscrit désormais dans un débat public plus large.