Jeffrey De Lange a multiplié les interventions face au Mans, jusqu’à repousser un penalty. Le gardien de l’OM n’a toutefois pas pu empêcher le renversement marseillais au Vélodrome.

Voir sur YouTube

L’OM pensait avoir pris le contrôle de cette 11e journée de Ligue 1 grâce à Amine Gouiri, buteur à la 33e minute, puis Igor Paixão sept minutes plus tard. Déjà vigilant avant la pause devant Gueye, Jeffrey De Lange avait également participé à l’action du 2-0 par une sortie de balle réussie. Marseille a pourtant changé de visage après le repos, laissant Le Mans multiplier les situations et obligeant son gardien à intervenir devant Rabillard puis Colas.

Le match a basculé dans les vingt-cinq dernières minutes↗. Mafouta a réduit l’écart sur coup franc à la 70e minute, avant de retrouver De Lange sur penalty neuf minutes plus tard. Le Néerlandais a repoussé sa tentative, sans obtenir le répit espéré : Colas a égalisé à la 84e minute après un premier arrêt du gardien, puis Vercruysse a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Après la rencontre, De Lange a refusé d’accabler ses partenaires↗, malgré une défaite 2-3 qui interrompt la série olympienne.

La note FCM de Jeffrey De Lange : 7/10

Son appréciation

De Lange a longtemps maintenu l’OM à l’abri. Décisif avant la pause puis à plusieurs reprises au retour des vestiaires, il a encore repoussé le penalty de Mafouta alors que Marseille menait 2-1. Sa relance a aussi lancé l’action du deuxième but olympien. Le gardien ne peut pas masquer l’effondrement collectif final, mais il a retardé l’issue d’un match que ses partenaires ne contrôlaient plus.

Les notes des médias