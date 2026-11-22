Tochukwu Nnadi a traversé une séquence très difficile au retour des vestiaires face au Mans. Ses erreurs ont accompagné la perte de contrôle d’un OM finalement renversé au Vélodrome.

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L’OM avait pourtant construit une avance de deux buts en première période. Amine Gouiri a ouvert le score à la 33e minute avant de servir Igor Paixão pour le 2-0, sept minutes plus tard. Associé à Geoffrey Kondogbia dans l’entrejeu, Tochukwu Nnadi a surtout apporté son activité sans peser durablement sur le jeu. Au retour des vestiaires, Marseille a progressivement reculé et laissé Le Mans installer une pression que son milieu n’est pas parvenu à contenir.

La rencontre a commencé à lui échapper autour de la 65e minute. Nnadi a perdu un ballon dans sa propre surface, obligeant Jeffrey De Lange à intervenir, puis il a été averti deux minutes plus tard. Une remise trop courte dans l’axe a ensuite placé Kondogbia en difficulté avant le coup franc transformé par Mafouta à la 70e. Remplacé peu après, le Nigérian a assisté du banc à l’égalisation de Colas puis au but de Vercruysse↗ dans le temps additionnel. Très impliqué avant la rencontre selon le discours du staff↗, il reste l’un des visages d’un effondrement qui a dépassé sa seule prestation.

La note FCM de Tochukwu Nnadi : 2,5/10

Son appréciation

Nnadi a vu son match se dégrader brutalement après une première période sans éclat majeur. Une perte de balle dans sa surface a offert une occasion nette au Mans, puis son carton jaune et une remise insuffisamment appuyée ont accentué la pression sur l’OM. Cette dernière action a précédé la faute de Kondogbia et le coup franc du 2-1. Son activité habituelle n’a pas compensé une séquence de cinq minutes qui a participé au basculement de la rencontre.

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