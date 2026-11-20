CJ Egan-Riley savoure la confiance retrouvée à l’OM, tout en affirmant avoir encore une importante marge de progression. Avant la réception du Mans, le défenseur a évoqué son parcours, son entente avec Aguerd et les progrès du collectif.

Le défenseur anglais s’est exprimé ce vendredi 20 novembre 2026 en conférence de presse, après Bruno Genesio. Il a détaillé les repères construits en défense et le rôle de plusieurs partenaires.

Voir sur YouTube

1. Une progression qu’il veut poursuivre

Malgré sa montée en puissance↗, CJ Egan-Riley estime ne pas avoir atteint son meilleur niveau. Il remercie son entraîneur pour sa confiance et présente les difficultés vécues comme des expériences dont il doit tirer parti. Le joueur rappelle aussi qu’il ne compte encore que deux saisons complètes chez les professionnels.

J’ai encore beaucoup de marge de progression et je veux montrer ce dont je suis capable. Je veux progresser et grandir. Le fait de pouvoir jouer au Vélodrome c’est positif pour ma carrière. Il y a eu des moments plus compliqués mais je dois les prendre comme des leçons. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je ne pense pas encore être dans mon prime. J’ai joué seulement deux saisons entières chez les professionnels. Je ne peux pas dire que je ne suis pas heureux mais il faut que je progresse. Tu veux toujours en faire plus.

2. Aguerd l’a accompagné dans la charnière

Egan-Riley décrit une relation de confiance avec Nayef Aguerd. Les deux défenseurs ont eu besoin d’enchaîner les rencontres pour construire leurs automatismes, après avoir très peu joué ensemble la saison précédente. L’Anglais souligne l’aide apportée par son partenaire à certains moments.

Match après match on construit quelque chose de solide. Il m’apporte de la confiance. Il m’a pris sous son aile à certains moments, il m’a aidé. C’est une relation très saine et c’est important pour deux défenseurs centraux. La saison dernière je crois qu’on a joué seulement un match ensemble donc logiquement ça a pris du temps de trouver nos repères. J’aime jouer avec lui.

3. Un vestiaire soudé après un été particulier

Le défenseur revient sur un mercato qui n’a pas correspondu aux attentes initiales du groupe. Une fois cette période terminée, il explique que les joueurs et le staff ont dû avancer ensemble, avec l’effectif à leur disposition. À l’approche du calendrier chargé de l’OM↗, il insiste sur la contribution possible de chacun.

Ca a été un été différent de ce à quoi on pouvait s’attendre. Mais une fois le mercato fini, on est un groupe uni, les joueurs, le staff. On sait que c’était le groupe qu’on avait. On a travaillé ensemble, lutté ensemble. Tout le monde est capable de jouer, on en est conscient. Là on est sur une bonne dynamique, on a réussi à avoir ce déclic. Il y a un très bon esprit d’équipe.

4. Le travail de Nnadi mis en avant

Au milieu, Tochukwu Nnadi reçoit les compliments de son partenaire pour son activité et sa capacité à fermer les espaces. Egan-Riley insiste sur un travail parfois peu visible, dont bénéficie toute l’équipe. Il salue également ses qualités humaines et son intégration dans le vestiaire.

C’est un joueur formidable, il fait tellement pour l’équipe, il fait ce que les autres ne voient peut-être pas. La distance qu’il parcourt sur le terrain… je suis sûr que c’est quelqu’un contre qui tu ne veux pas jouer parce qu’il ne va laisser aucun d’espace. Il a beaucoup de qualités, il continue de progresser. C’est quelqu’un d’extraordinaire, tout le monde l’aime dans l’équipe. C’est vraiment une très bonne personne.

5. Des repères plus clairs sur les coups de pied arrêtés

Egan-Riley juge l’équipe plus à l’aise dans l’organisation et la répartition des rôles sur les phases arrêtées. Il distingue ce progrès défensif de l’exécution offensive, qui dépend notamment de l’agressivité des joueurs. Dans une équipe attachée à son rendement offensif↗, ces situations restent un axe de travail.