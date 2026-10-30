L’OM reçoit Toulouse dimanche à 20h45 au Vélodrome pour la 9e journée de Ligue 1. Le TFC arrive à Marseille avec cinq matches sans défaite et un profil capable de gêner les Olympiens par son organisation, ses transitions et sa solidité à l’extérieur.

Voir sur YouTube

Toulouse arrive au Vélodrome avec une série solide

Après huit journées, Toulouse occupe la 11e place avec 10 points, pour deux victoires, quatre nuls et deux défaites. Les Violets ont inscrit 12 buts et en ont encaissé 11. Leur dynamique récente est plus parlante encore : ils restent sur cinq rencontres sans défaite toutes compétitions confondues et n’ont toujours pas perdu à l’extérieur en championnat, avec une victoire et trois nuls. Cette régularité ne repose pas sur une succession de larges succès, mais sur la capacité du TFC à rester dans ses matches. Toulouse a ramené un nul de Monaco et a également tenu Lorient hors de ses bases. Avant le rendez-vous, le corps arbitral d’OM–Toulouse↗ est déjà connu : Hakim Ben El Hadj dirigera la rencontre.

Les cinq derniers résultats du TFC

Lorient 2-2 Toulouse, le 12 septembre ;

Toulouse 3-2 Le Havre, le 19 septembre ;

Monaco 2-2 Toulouse, le 10 octobre ;

Le Mans 0-3 Toulouse, le 16 octobre en Coupe de France ;

Toulouse 0-0 Troyes, le 25 octobre.

Le nul contre Troyes a confirmé la difficulté du TFC à déséquilibrer un bloc très bas, malgré une maîtrise territoriale. À l’inverse, les matches plus ouverts ont mis en valeur sa capacité à accélérer et à attaquer l’espace. Le scénario proposé par l’OM, souvent porté vers l’avant au Vélodrome, pourrait donc convenir davantage aux Toulousains qu’une rencontre fermée.

Jens Berthel Askou s’appuie sur un 4-4-2 structuré

Arrivé sur le banc toulousain en 2026, Jens Berthel Askou a installé une équipe compacte, généralement organisée en 4-4-2. Lors de la dernière journée, Guillaume Restes gardait le but derrière une défense composée de Richard Tape, Rasmus Nicolaisen, Mark McKenzie et Rafik Messali. Victor Jørgensen, Albert Grønbæk Sigur, Cristian Cásseres Jr. et Aron Dønnum occupaient le milieu, avec Jacen Russell-Rowe et Casper Tengstedt devant. Ce système permet au TFC de fermer l’axe avec deux lignes proches, puis de ressortir rapidement vers les côtés ou les deux attaquants. Marseille devra notamment éviter les pertes de balle dans les zones centrales. Les déséquilibres observés contre Le Havre↗ constituent un point de vigilance face à une équipe qui sait exploiter les transitions.

Tengstedt et Cásseres, les deux références statistiques

Casper Tengstedt est le principal finisseur toulousain avec cinq buts en six apparitions de championnat. Mobile, capable d’attaquer la profondeur comme de se déplacer entre les centraux, l’attaquant danois représente la première menace pour la défense marseillaise. À ses côtés, Russell-Rowe apporte de la puissance et multiplie les courses pour ouvrir des espaces. Cristian Cásseres Jr. joue un rôle essentiel dans la création. Le milieu vénézuélien totalise cinq passes décisives en huit journées. Son activité, sa qualité de passe vers l’avant et sa capacité à trouver les coureurs toulousains obligeront le milieu de l’OM à rester compact. Dønnum apporte aussi une menace dans les un-contre-un et sur les attaques rapides.

Une absence attendue et deux situations à surveiller

Rafik Messali, touché à la cuisse lors du dernier match, est annoncé absent pour le déplacement à Marseille. Sion Oppong et Abu Francis ont manqué le groupe contre Troyes, mais leur situation doit encore être clarifiée avant l’annonce des convoqués. Oppong a repris l’entraînement collectif et pourrait offrir une option offensive supplémentaire à Askou. Le dernier point sur l’effectif toulousain↗ confirme donc un groupe susceptible d’évoluer jusqu’à la veille du match. Leur présence éventuelle modifierait surtout la profondeur du banc et les solutions disponibles sur les côtés en cours de rencontre. Le TFC possède des repères collectifs solides et plusieurs joueurs capables de punir un déséquilibre, mais il peut manquer de solutions quand l’adversaire lui laisse peu d’espace et l’oblige à construire patiemment.