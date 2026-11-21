Avant de recevoir Le Mans dimanche soir, l’OM reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1. En conférence de presse, Bruno Genesio a rendu hommage au travail de Patrick Videira et appelé ses joueurs à se méfier d’une équipe organisée.

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Deux jours avant le coup d’envoi prévu à 20h45 au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille prépare la reprise du championnat avec une dynamique favorable. Le club phocéen accueille Le Mans↗, actuellement 15e de Ligue 1, après avoir remporté ses cinq dernières rencontres avant la trêve. Malgré l’écart au classement, Bruno Genesio refuse de considérer cette affiche comme une rencontre déséquilibrée.

Genesio souligne le parcours de Patrick Videira

Interrogé sur Patrick Videira, l’entraîneur marseillais a insisté sur la difficulté du parcours réalisé par son homologue. Il a notamment rappelé que le technicien était à l’origine des deux montées du Mans et qu’il avait réussi à installer ses idées malgré le changement de niveau entre la Ligue 2 et l’élite.

Patrick Videira ? Faire monter Le Mans en L1, c’était un résultat très important parce que la L2 est un championnat très relevé avec beaucoup d’anciens clubs de L1, et ce n’est pas facile de s’extirper de ce championnat.

Bruno Genesio↗ a également apprécié la capacité de Patrick Videira à conserver ses principes tout en les adaptant aux exigences de la Ligue 1. Il a aussi évoqué le soutien des supporters manceaux et la nécessité, pour un entraîneur, de bénéficier de temps lorsque les résultats ne suivent pas immédiatement.

Je trouve qu’il continue de garder ses idées en s’adaptant au niveau qui est supérieur, et c’est une forme d’intelligence. Il a du temps, et c’est bien de lui laisser du temps, on se rend compte aujourd’hui qu’on en a de moins en moins.

Le Mans, un adversaire que l’OM devra surveiller

Sur le match à venir, Bruno Genesio↗ ne veut pas employer l’expression de « match piège ». Il s’attend toutefois à une opposition exigeante face à une équipe capable de poser des problèmes aux formations mieux classées, notamment grâce à son organisation et à ses deux attaquants.

C’est une équipe très organisée. Ils ont deux attaquants capables de prendre les espaces, la profondeur.

L’entraîneur marseillais anticipe une rencontre durant laquelle son équipe devrait avoir la possession. Il a cependant insisté sur la vigilance nécessaire lors des pertes de balle, alors que Le Mans possède des joueurs capables d’exploiter rapidement les espaces et a déjà contrarié plusieurs adversaires du championnat.