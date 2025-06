OM : Le match grandiose de Merlin à l’Euro Espoir !

Actuellement en train de disputer l’Euro Espoir avec la France, Quentin Merlin et les siens se sont qualifiés pour les demi-finales de l’Euro Espoir. Buteur lors des quarts de finales, Merlin aura signé un gros match et aura marqué les esprits.

L’équipe de France Espoir est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro U21, et devraient retrouver l’Allemagne lors des demi-finales. Un exploit pour les Bleuets qui n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis six ans et qui ont réalisé une grosse performance pour aller chercher la victoire. Et un homme ce sera détaché du lot durant ce match : le Marseillais Quentin Merlin.

Capitaine des Bleuets, le latéral gauche de l’OM aura réalisé une très grosse performance, marquant notamment le but de la révolte, ramenant la France à 2-2 face au Danemark. Une égalisation arrachée grâce à une frappe magnifique en dehors de la surface, qui sera venu récompenser un match solide. Le journal l’Équipe lui a même accordé la note de 7/10 et n’a pas manqué d’encenser le joueur français.

A lire aussi : Mercato OM : Déjà la fin pour Felipe ? (résiliation en vue )

Un match de patron pour Merlin !

Le journal sportif français a commenté la performance du joueur. « Infatigable pour arpenter le couloir gauche, le Marseillais n’a cessé de proposer des solutions de centres, souvent dangereux. Sérieux défensivement et peu mis en danger, il a été le sauveur des Bleuets en égalisant d’une frappe magnifique ». De quoi donner le ton sur le match réalisé par le joueur, qui ce sera lui-même exprimé en fin de rencontre.

« Au tout début je voulais tirer de mon pied droit, mais après, j’ai vu que j’avais de l’espace, donc je me suis remis sur le gauche. Je vois une petite ouverture, c’était tout droit ! Le ballon part bien, et le gardien est surpris, je vois que ça va rentrer quand je vois la trajectoire ». De quoi booster la confiance du latéral gauche de l’OM, qui est suivi par plusieurs clubs depuis le début du mercato.