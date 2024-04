OM : Le match vs Toulouse décalé?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ce dimanche l’OM affronte le TFC à Toulouse. Les Marseillais pourraient voir leur rencontre décalée d’après Prime Vidéo à la suite de débordements entre supporters.

Le match face à Toulouse qui devrait avoir lieu ce dimanche à 19h au Stadium pourrait être décalé d’après Prime Vidéo. Des affrontements entre supporters en serait la cause. Karim Attab, journaliste pour Maritima qui est sur place explique que le bus de l’OM n’est toujours pas arrivé au Stadium, à 1h du début de la rencontre.

🚨 #TFCOM pourrait être retardé et décalé à 19h15 ! Des supporters marseillais auraient jeté des projectiles, des barrières notamment, vers des supporters toulousains. pic.twitter.com/VjeT8dr6Qo — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 21, 2024

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse cette après-midi, Jean-Louis Gasset a évoqué l’apport des jeunes dans le groupe marseillais: « Les jeunes apportent de la fraîcheur. Ils sont très bien acceptés dans le groupe pour apporter de la qualité. L’accueil du Vélodrome pour ces jeunes a été phénoménal. » L’entraîneur de l’OM est également revenu sur l’importance du championnat: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est également important. »

#Gasset: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est… pic.twitter.com/qMENA2UjGD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2024

Carles Martinez Novell : « Bien sûr, c’est une bonne chose pour nous que Marseille soit allé jusqu’aux tirs au but. On sait très bien que lorsqu’on joue en Europe, ce n’est pas facile d’enchaîner. C’est un bon point pour nous mais c’est Marseille, une très bonne équipe, avec de l’expérience. Et le fait d’avoir réussi à se qualifier va leur amener de la fraîcheur mentale. L’intensité sera l’une des clés. »