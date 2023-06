OM : « Le mercato d’hiver est totalement raté ! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné un but à zéro hier soir à Ajaccio pour clôturer sa saison. Dans notre débrief d’après-match, il a beaucoup été question de bilan global de la saison…

Pour notre journaliste Nicolas Filhol, le mercato d’hiver a été déterminant pour la fin de saison. Malheureusement dans le mauvais sens…

Lens, ils nous ont aussi battu sur le mercato !

« Ce qui peut résumer un peu la saison des joueurs sous Tudor, c’est qu’il y a eu beaucoup d’irrégularités. Un joueur comme Balerdi a énormément joué, il a eu des moments bien et des moments de moins bien. Le problème c’est que lui quand il est moins bien, ça se voit beaucoup. Un Veretout, ton plus gros salaire de l’effectif a été très en dedans au départ puis il a décollé et été un homme fort du meilleur moment de la saison en janvier/février. Il termine la saison un peu en ronronnant… Beaucoup de joueurs irréguliers. T’as des joueurs qui sortent du lot comme Mbemba, Rongier ou Sanchez. Les latéraux, on en parle même pas. Clauss et Tavares, c’étaient les meilleurs latéraux du monde sur dix matchs puis ça a été très difficile. Enfin pour terminer, j’ai envie de parler du mercato d’hiver. On s’attendait à ce que ce soit peut-être le plus qui allait peut-être même te faire jouer le titre avec le PSG. Mais finalement ce mercato d’hiver, il est complètement raté ! Malinovskyi pas au rendez-vous, Vitinha surpayé, pas au rendez-vous. Je ne les condamne pas définitivement mais je parle de cette saison. C’était trois joueurs importants que tu as recruté et qui n’ont rien apporté. Dans le même temps, Lens ils ont recruté deux joueurs, Thomasson et Fulgini, qui les ont aidé à passer un cap et aller chercher cette seconde place. Lens, ils nous ont aussi battu sur le mercato ! » Nicolas Filhol – Source : Débrief FCM