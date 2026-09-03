OM : le mercato est terminé, mais les ennuis continuent…

Douze départs, aucune recrue et un effectif fortement réduit : l’Olympique de Marseille s’apprête à entamer une saison 2026-2027 dans un contexte économique particulièrement contraint. Après plusieurs étés marqués par une forte activité sur le marché, l’OM est brutalement entré dans une logique d’austérité qui pourrait peser lourdement sur les ambitions sportives de Bruno Genesio.

Un effectif moins profond et déjà plusieurs zones fragiles

Le contraste est saisissant avec les précédents mercatos marseillais. Cette fois, l’OM a enregistré 12 départs officiels sans la moindre arrivée, les seuls renforts étant des joueurs revenus de prêt.

La cure imposée par Frank McCourt aurait même pu être encore plus sévère, puisque plusieurs cadres comme Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd ou Igor Paixão ont été concernés par des possibilités de départ.

Sur le terrain, la conséquence est immédiate : Bruno Genesio dispose d’un effectif moins fourni, alors que Marseille doit disputer la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Le départ tardif de Quinten Timber a notamment réduit les solutions au milieu. Derrière Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes, Geoffrey Kondogbia et Philip Nnadi sont déjà touchés physiquement.

D’autres secteurs apparaissent particulièrement fragiles : Jeffrey de Lange ne dispose pas d’une véritable doublure expérimentée dans les buts, Timothy Weah est le seul spécialiste au poste de latéral droit et Igor Paixão représente l’une des rares véritables solutions de percussion sur le côté gauche.

Des salaires encore à réduire… et probablement de nouvelles ventes

L’effort financier n’est pourtant pas terminé. Selon La Provence, l’OM discute notamment avec Højbjerg, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia afin de réduire le coût annuel de leurs salaires. Le principe envisagé serait de prolonger certains contrats pour lisser les rémunérations sur une durée plus longue.

Cette stratégie rejoint les déclarations de Stéphane Richard, qui a annoncé que trois ou quatre gros salaires pourraient être concernés par ce mécanisme.

Et malgré le grand dégraissage réalisé cet été, Marseille pourrait encore devoir vendre lors du prochain mercato hivernal.

La réalité est donc particulièrement dure : l’OM doit réussir sportivement avec moins de joueurs, tout en continuant à réduire ses dépenses. Dans ces conditions, les blessures, les suspensions et la capacité de Genesio à intégrer les jeunes pourraient devenir déterminantes.

Marseille va devoir espérer que tout se passe bien. Car derrière les ambitions affichées, la marge de sécurité sportive paraît aujourd’hui extrêmement réduite.