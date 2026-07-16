OM : le message d’adieu de Mason Greenwood !

Officiellement transféré à Fenerbahçe, Mason Greenwood a pris le temps de remercier l’Olympique de Marseille et ses supporters. L’attaquant anglais a publié un message sur son compte Instagram quelques heures après l’officialisation de son départ, mettant un terme à deux saisons passées sous les couleurs olympiennes.

Greenwood remercie les supporters marseillais

Après l’annonce de son transfert vers Fenerbahçe, Mason Greenwood s’est adressé directement aux supporters de l’OM.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’attaquant anglais a tenu à remercier le club et le public marseillais pour son soutien au cours de son aventure en Provence.

« Alors que mon temps à l’Olympique de Marseille arrive à son terme, je voulais juste vous dire merci. Ce fut un vrai privilège de représenter ce club au cours des deux dernières saisons. »

« Votre soutien représente tout pour moi »



Greenwood a également eu un mot pour les supporters olympiens, qu’il remercie pour leur accompagnement durant son passage à Marseille.

« Aux supporters, merci d’avoir été à mes côtés lors de toutes les étapes. Votre soutien représente tout pour moi et je vais emporter ces souvenirs à jamais avec moi. »

L’international anglais conclut son message en souhaitant le meilleur à son désormais ancien club.

« Je ne souhaite rien d’autre que du succès au club. Merci Marseille. »

Deux saisons sous le maillot de l’OM

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Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood quitte l’OM après deux saisons passées sous les couleurs olympiennes.

L’attaquant de 24 ans s’est officiellement engagé avec Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 40 millions d’euros, hors bonus selon les différentes informations publiées ces derniers jours.

Son départ marque la fin d’un chapitre important du mercato marseillais, tandis que son message publié sur Instagram vient conclure son aventure à l’OM par des remerciements adressés au club et à ses supporters.