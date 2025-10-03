OM : Le message de De Zerbi concernant le PSG !

À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du FC Metz ce samedi, Roberto De Zerbi a pris la parole en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais est revenu sur la dynamique positive de son équipe, actuellement sur une série de victoires, et notamment sur le succès retentissant face au PSG au Vélodrome. Selon lui, cette performance a été largement minimisée.

Interrogé sur la progression de son équipe et sur la valeur des renforts estivaux, le technicien italien a mis en avant la qualité de son effectif. « Rongier et Rabiot, ce sont deux très grands joueurs, ils ont fait de très grandes choses ici. Ils sont partis donc ça n’a pas beaucoup de sens de parler d’eux. On a pris de nouveaux joueurs, forts. Je vous l’avais dit avant même le match contre Lorient, j’étais très content de l’équipe. Ils sont certainement encore plus forts que ce que je savais d’eux, Aguerd, Pavard, etc. On a élevé nos attentes aussi. Quand tu as des ambitions fortes, les attentes augmentent. Il faut qu’on prouve tous les jours qu’on mérite », a expliqué De Zerbi.

De Zerbi : « On a fait un très grand match »

Mais c’est surtout sur la victoire contre Paris Saint-Germain qu’il a tenu à insister, refusant l’idée que Marseille n’aurait battu qu’une équipe remaniée. « On est en train d’enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c’était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match donc au final on peut dire qu’on a fait un très grand match », a martelé le coach olympien.

Pour De Zerbi, la victoire face au champion de France n’est pas un accident. Elle constitue au contraire une preuve supplémentaire de la montée en puissance de l’Olympique de Marseille, qui nourrit désormais de grandes ambitions pour la suite de la saison. Avant d’affronter Metz, l’OM est bien décidé à confirmer cette dynamique et à enchaîner un nouveau succès.