OM : Le message de Rulli aux supporters !

À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, Gerónimo Rulli a pris la parole en conférence de presse ce jeudi. Le gardien de l’Olympique de Marseille a appelé à l’unité autour du club, alors que la période reste délicate. Un message clair adressé aux supporters comme au vestiaire avant ce rendez-vous au Vélodrome.

Gerónimo Rulli insiste sur l’unité autour de l’OM

Présent face aux médias ce jeudi avant OM – AJ Auxerre, Gerónimo Rulli a tenu un discours rassembleur. Le gardien argentin de l’Olympique de Marseille a évoqué l’état d’esprit du groupe dans un contexte où les résultats et l’environnement du club génèrent de l’attente et de la frustration.

Le portier marseillais a notamment insisté sur la nécessité de rester soudés, supporters comme joueurs, avant ce nouveau rendez-vous de Ligue 1 au stade Vélodrome. « C’est le moment d’être tous ensemble. On sait qu’ils sont déçus et nous aussi mais c’est le moment d’être tous ensemble pour l’OM. »

Avec ce message, Gerónimo Rulli reconnaît la déception qui peut exister autour du club tout en appelant à un soutien collectif pour relancer la dynamique.

Un match important pour l’Olympique de Marseille face à Auxerre

La réception de l’AJ Auxerre intervient dans un moment important de la saison pour l’OM, qui cherche à consolider sa position en Ligue 1 et à retrouver de la constance dans ses performances.

Dans ce contexte, la parole d’un cadre du vestiaire comme Gerónimo Rulli illustre la volonté du groupe dirigé par Habib Beye de resserrer les rangs avant cette rencontre. Le gardien marseillais, régulièrement titulaire depuis le début de saison, s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire. Face à Auxerre, l’Olympique de Marseille devra transformer cet appel à l’unité en réponse sportive sur le terrain, devant un public du Vélodrome attendu comme un facteur clé pour soutenir l’équipe.