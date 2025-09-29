OM : Le message fort adressé par De zerbi à Gouiri !

L’Olympique de Marseille a concédé un résultat frustrant face au RC Strasbourg, un match marqué par plusieurs occasions manquées, notamment par Amine Gouiri. L’attaquant phocéen, très attendu depuis son arrivée, n’a pas trouvé le chemin des filets malgré deux opportunités franches. Rapidement critiqué après la rencontre, le joueur a toutefois reçu le soutien public de son entraîneur Roberto De Zerbi.

De Zerbi défend son attaquant

En conférence de presse, le technicien italien a tenu à rappeler l’importance de l’engagement collectif au-delà de l’efficacité devant le but. “J’espère faire les bons choix. Pour un aspect d’énergie physique et mental. Tout le monde doit donner sa contribution au résultat. Aubameyang a joué 30 minutes contre le PSG mais il a été déterminant, comme contre Strasbourg. Gouiri est beaucoup critiqué mais je lui ai parlé et je l’ai rassuré. Contre Strasbourg, il a manqué deux buts mais il a travaillé, il s’est battu, il s’est bien comporté. Les buts vont venir. Comme la saison dernière. Ce qui compte est ce qu’on donne à l’équipe.”

Par ces mots, De Zerbi a voulu recentrer le débat sur le rôle de Gouiri dans le collectif. S’il n’a pas marqué, l’ancien niçois s’est montré actif dans le pressing et a multiplié les appels en profondeur. Un investissement que son entraîneur a jugé essentiel dans un moment où l’OM cherche encore de la régularité en championnat.



Avec la Ligue 1 qui entre dans une phase décisive, l’OM aura besoin de toutes ses forces offensives, et notamment d’un Amine Gouiri en réussite. Le message de De Zerbi vise à protéger son joueur et à lui permettre de retrouver la sérénité nécessaire devant le but.

