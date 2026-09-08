OM : le milieu de terrain est devenu le nouveau casse-tête de Genesio !

Déjà fragilisé défensivement, l’OM doit également faire face à un problème de plus en plus préoccupant dans l’entrejeu. Selon L’Équipe, Bruno Genesio dispose aujourd’hui de très peu de solutions au milieu, alors que les blessures, les nombreux départs et l’absence de recrue ont profondément déséquilibré ce secteur.

Højbjerg-Abdelli, un duo qui montre ses limites

Face au Paris FC, l’OM ne disposait que de Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes pour occuper les trois postes du milieu. Les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi réduisent encore les possibilités de Genesio.

Selon L’Équipe, le duo Højbjerg-Abdelli a notamment montré des limites dans le volume de courses et l’explosivité, particulièrement face à des milieux plus dynamiques.

Le jeune Nouhoum Kamissoko, 21 ans, était bien sur le banc contre le Paris FC, mais il ne serait pas encore considéré comme une solution durable à ce niveau.

Garcia testé, Harit recentré, le 4-4-2 travaillé

Genesio cherche déjà des alternatives. Ulisses Garcia a été testé au milieu à l’entraînement, sans que cette option ne soit utilisée en match jusqu’ici.

Le coach marseillais a également replacé Amine Harit dans l’axe en fin de rencontre face au PFC et travaille parallèlement un 4-4-2.

Ces ajustements ne doivent rien au hasard. D’après L’Équipe, un milieu de terrain avait été ciblé en priorité lors du mercato, si les finances permettaient une arrivée. Cela n’a finalement pas été possible.

Un secteur totalement dépeuplé

L’OM a perdu énormément de joueurs dans l’entrejeu ces derniers mois : Valentin Rongier, Ismaël Bennacer, Adrien Rabiot, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Bilal Nadir et Quinten Timber ne sont plus là.

Avec Rennes, Besiktas puis le PSG au programme, Genesio va donc devoir rapidement trouver une nouvelle formule. Après la défense, le milieu apparaît aujourd’hui comme l’autre grande zone de fragilité de cet OM.