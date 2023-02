OM : Le niveau physique des joueurs impressionne !

L’OM enchaine les matchs avec de l’intensité et de l’envie de jeu. Poussés par Tudor l’équipe continue d’enchainer les bons résultats. Dans la Provence, Serge Conesa (ex préparateur physique OM) loue les qualités de cette équipe.

Il y a de la qualité physique liée au mental

»Je suis impressionné par ce que je vois, ça saute aux yeux que l’équipe est en forme. C’est monté crescendo. Je pense qu’il y a un gros travail de Carlo Spignoli derrière, et l’adhésion des garçons. J’imagine que le travail a été axé sur la répétition des efforts à haute intensité. La vraie débauche est à la perte de balle, un effort intelligent et automatisé chez eux qui limite la dépense d’énergie. Il y a la qualité physique, mais elle est liée au mental : il y a surtout cette envie de faire l’effort, c’est dans leurs gènes. En 2008-09 avec Éric Gerets, on était derniers de Ligue 1 dans les distances totales parcourues, en 2009-10 on est champion, mais on est loin des premiers… On peut avoir des résultats sans être les meilleurs athlétiquement parlant. Il y a les qualités techniques, tactiques ou de finition qui jouent encore plus sur la victoire. » Serge Conesa – Source : La Provence (17/02/2023)