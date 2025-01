OM : Le nouveau communiqué lunaire de l’OGC Nice après les banderoles racistes

Après les polémiques autour des banderoles racistes du groupe Ultras Populaire Sud lors du match entre l’OM et l’OGC Nice, le club réagit avec un nouveau communiqué.

Dans un nouveau communiqué paru ce mardi, l’OGC Nice reconnaît avoir eu connaissance des banderoles racistes brandit par ses supporters avant la rencontre. Seulement, les Aiglons ont tout de même pu les sortir sans soucis durant le match, offensant plusieurs communautés et s’en prenant à Neal Maupay.

😡💢L’énorme coup de gueule de @charles_debono sur les banderoles racistes des Niçois face à l’OM ! C’est l’enflammade de Jean-Charles ! ➡️https://t.co/W6uIl1Doud pic.twitter.com/jT5aTi8w5W — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 28, 2025

Le communiqué de l’OGC Nice

Le jour du match face à l’OM, la direction de l’OGC Nice a été informée de la teneur des banderoles prévues par le groupe Ultras Populaire Sud.

La direction et le service juridique du Club se sont montrés défavorables au contenu des banderoles compte tenu de leur message violent et soumis à interprétation. Le Club a donc immédiatement demandé au représentant de la Populaire Sud de ne pas les exposer ce que ce dernier a refusé.

Les banderoles ayant été affichées, le Club a immédiatement réagi afin de les ôter aussi rapidement que possible tout en ayant conscience de l’impact négatif de celles-ci sur son image.

L’OGC Nice rappelle qu’il joue pleinement son rôle d’acteur citoyen en étant l’un des clubs français les plus actifs en termes d’actions sociales et de création de liens sur son territoire. A ce titre le Club n’adhère aucunement à quelque forme de violence ou d’incitation à la haine et continuera à lutter pour ses valeurs.

L’OGC Nice apportera désormais tous les éléments en sa possession lors de la Commission de Discipline, en précisant bien que l’affichage de banderoles polémiques dépassent largement le cadre de l’OGC Nice et qu’une action globale entre la Ligue de Football Professionnel, les Clubs et ses groupes devrait être menée plutôt que de stigmatiser un Club en particulier.