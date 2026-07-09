OM : le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi au cœur d’une enquête judiciaire, selon Blast

Selon une enquête publiée par Blast, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, figure parmi les personnes visées dans une procédure menée par le parquet de Marseille sur un réseau présumé d’intermédiaires exerçant illégalement la profession d’agent de joueurs. L’OM assure de son côté avoir recruté le dirigeant « au regard de ses compétences ».

Blast révèle que Grégory Lorenzi est visé par une enquête du parquet de Marseille

Quelques jours seulement après sa prise de fonctions à l’OM, Grégory Lorenzi se retrouve cité dans une enquête judiciaire. Selon Blast, le parquet de Marseille doit prochainement décider d’éventuels renvois devant le tribunal correctionnel dans un dossier portant sur un réseau présumé d’intermédiaires du football exerçant sans licence d’agent, ainsi que sur des dirigeants soupçonnés d’y avoir eu recours.

D’après Blast, l’ancien directeur sportif du Stade Brestois fait partie des personnalités concernées par cette procédure. Le média précise qu’il avait été placé en garde à vue lorsqu’il occupait encore ses fonctions en Bretagne, dans le cadre des investigations menées par le Service central des courses et jeux.

Toujours selon Blast, les enquêteurs s’intéressent notamment aux activités du duo Jean-Christophe Cano – Christophe d’Amico, soupçonné d’avoir perçu des commissions indues sur certains transferts tout en intervenant sans disposer de la licence d’agent requise.

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Une décision attendue du parquet

À ce stade, aucun renvoi devant le tribunal n’a été décidé. Selon Blast, le parquet de Marseille examine désormais le dossier et devra déterminer s’il existe des charges suffisantes pour engager des poursuites contre une trentaine de personnes, parmi lesquelles figureraient plusieurs dirigeants de clubs français, dont Grégory Lorenzi.

L’enquête évoque notamment des soupçons d’exercice illégal de la profession d’agent, mais également de complicité, recel, escroquerie, blanchiment et fraude. Il s’agit toutefois de suspicions faisant l’objet d’une enquête et non de faits judiciairement établis.

L’OM répond aux révélations de Blast

Interrogé par Blast, l’Olympique de Marseille a réagi à la situation de son nouveau directeur sportif.

Le club a déclaré : « Nous avons recruté Grégory Lorenzi en tant que Directeur sportif au regard de ses compétences et des qualités professionnelles qu’il a démontrées au long de sa carrière. Pour toute précision supplémentaire, nous vous invitons à prendre directement contact avec lui et/ou son entourage. »

Par ailleurs, Blast indique que l’OGC Nice a saisi le conseil de prud’hommes après le départ de Grégory Lorenzi vers l’OM, alors que le dirigeant s’était engagé avec le club azuréen avant de rejoindre Marseille. Cette procédure est distincte de l’enquête pénale évoquée par le média.

À ce jour, aucune décision judiciaire n’a été rendue concernant Grégory Lorenzi dans le dossier évoqué par Blast, le parquet de Marseille n’ayant pas encore statué sur d’éventuelles poursuites.