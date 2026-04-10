OM : le nouveau logo divise, Souleymane Diawara et les supporters montent au créneau

L’Olympique de Marseille a officialisé un nouveau logo qui ne fait pas l’unanimité. Entre critiques d’anciens joueurs et contestation des supporters, cette refonte de l’identité visuelle suscite une vive polémique. Le club assume pourtant un choix tourné vers la modernisation et le marketing.

Une identité visuelle contestée dès son annonce

Mercredi, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau logo, le douzième de son histoire. Plus épuré et de forme ronde, cet écusson remplacera dès la saison prochaine celui utilisé depuis 2004. Particularité notable : sur certaines déclinaisons, l’étoile symbolisant la victoire en Ligue des champions 1993 et la devise « Droit au But » disparaissent.

Ce choix a immédiatement provoqué des réactions. Ancien défenseur emblématique de l’OM, Souleymane Diawara s’est montré très critique sur RMC : « L’étoile, ça fait partie de l’ADN et c’est l’histoire de l’OM. On a gagné une Ligue des Champions et malheureusement, tu veux l’enlever. Je trouve ça aberrant de faire un logo sans l’étoile. En plus de ça, le slogan ‘droit au but’, c’est aussi l’histoire de l’OM. Je trouve ça inadmissible de l’enlever. Il faut le mettre partout. »

Le club défend un choix stratégique et marketing

Face à la polémique, l’Olympique de Marseille a rapidement justifié cette évolution. Le club évoque une volonté de moderniser son image tout en conservant ses symboles historiques dans un cadre sportif. « Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire », a expliqué l’OM dans un communiqué officiel. Le club précise que deux usages coexisteront : une version avec étoile et devise pour le terrain, et des déclinaisons plus flexibles pour les supports institutionnels et digitaux.

Malgré ces explications, la contestation reste forte du côté des groupes de supporters. Christian Cataldo, figure des Dodgers, a vivement réagi, dénonçant un manque de consultation et appelant même au boycott des produits dérivés liés à ce nouveau logo. “À chaque fois ils te consultent pour dire qu’ils te consultent. Déjà qu’on n’aimait pas celui de Bouchet mais celui-là, c’est le pire du pire.”

Dans les faits, l’étoile et le slogan « Droit au But » seront bien présents sur les maillots et équipements sportifs. Mais leur absence sur certaines communications continue d’alimenter un débat sensible autour de l’identité et de l’histoire de l’Olympique de Marseille, en plein cœur de l’actualité du club phocéen.