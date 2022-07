OM : Le nouveau programme des matchs amicaux ! Début ce mercredi !

L’Olympique de Marseille démarre ses matchs amicaux de préparation ce mercredi face à Marignane ! Quelques changements ont été apportés sur certaines de ces rencontres !

L’OM va jouer ses premiers matchs sous les ordres d’Igor Tudor ! Le coach croate va avoir le droit de montrer ses talents sur le terrain dès ce mercredi à la Commanderie face à Marignane Gignac. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille pour les subs mais aussi sur BFM Marseille. Initialement prévu à 11h, ce match se jouera finalement à 19h pour éviter les grosses chaleurs !

Une fin en beauté face à Milan au Vélodrome

Le 16 juillet, l’OM affrontera Norwich City au Stade de Parsemain à Fos-sur-mer à 18h ! Les supporters pourront être là pour soutenir les joueurs et voir le nouveau coach Igor Tudor. Ensuite, les Marseillais iront en stage en Angleterre où ils joueront deux rencontres : la première contre Middlesbrough FC et la seconde face au Betis Seville. Pour finir, en beauté, les Olympiens joueront au Vélodrome contre l’AC Milan le 27 juillet à 18h !

LE PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX :

13 Juillet 2022 : Olympique de Marseille / Marignane Gignac

Lieu : Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus (Marseille) / Huis-clos

Horaire : 19h00

16 Juillet 2022 : Olympique de Marseille / Norwich City FC

Lieu : Stade de Parsemain (Fos-sur-mer)

Horaire : 18h00

22 Juillet 2022 : Middlesbrough FC / Olympique de Marseille

Lieu : Riverside Stadium (Middlesbrough)

Horaire : 19h00 (heure locale)

27 Juillet 2022 : Olympique de Marseille / Betis Séville

Lieu : Technique Stadium (Chesterfield)

Horaire : 19h30 (heure locale)

27 Juillet 2022 : Olympique de Marseille / AC Milan

Lieu : Orange Vélodrome (Marseille)

Horaire : 18h00

« Pourquoi Igor Tudor ? Tout le monde est d’accord pour dire que l’Hellas Vérone était une très bonne équipe l’année dernière, avec du cœur, des intentions de jeu. C’est un coach moderne, avec beaucoup d’idées. On en parlé de structure du club, il a une vision très italienne. J’ai beaucoup aimé ça. Il a une grande personnalité, qui partage les valeurs qu’on veut mettre en place dans notre projet: du cœur, de l’ambition. Faire un football attractif, vertical, fait pour nos supporters. C’était notre premier choix, un choix très réfléchi. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/07/22)

« Tout le monde connaît la grandeur du club, un club de renommée mondiale. Je connais tous les joueurs de l’effectif, j’ai regardé les matchs de la saison dernière. C’est une très bonne équipe, qui a terminé deuxième la saison dernière. Ca va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu’à demain. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c’est qu’ils ne soient pas déçus. Il y aura une partie d’Italie en moi. Mais je ne crois pas en un football italien, anglais, espagnol… Je veux m’adapter au championnat, choisir des joueurs adaptés à la Ligue 1. On va jouer beaucoup de matchs, je n’ai pas de problèmes à mettre un joueur de 20 ans s’il est le meilleur. C’est le terrain qui décidera. Il y aura une base de 15-16 joueurs qui auront plus de minutes que les autres, mais les autres pourront aussi être décisifs dans les matchs importants » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/07/22)