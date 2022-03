OM : Le onze choisi par Sampaoli pour le choc face à Nice !

L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 29e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Aiglons.

L’OM affronte l’OGC Nice ce dimanche à 20h45 au Vélodrome. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club niçois : Pau Lopez dans les buts avec Saliba et Caleta-Car en défense. Gueye est positionné sur le côté gauche avec Rongier à droite.

Au milieu Kamara et Guendouzi avec un trio pour alimenter Milik en ballon. Payet est de retour, Ünder à droite également avec Gerson à gauche.

Sur le banc, le coach aura des solutions offensives avec Bamba Dieng, Harit ou encore Luis Henrique.

LE ONZE de l’OM FACE À Nice

Lopez Rongier Saliba DCC Gueye Kamara Guendouzi Payet Under Milik Gerson

P.LopezRongier Saliba – Caleta Car – Gueye

Kamara – Guendouzi

Ünder Payet Gerson

Milik

Déclarations d’avant-match

« L’état de forme est bon. C’est normal après une qualification. Le groupe a compris qu’il fallait avoir beaucoup de mental. Il y a zéro rancoeur. Demain sera une opportunité pour le montrer. Cela reste un match de football, c’est le passé, on n’y pense plusLe match le plus important de la saison?Je ne sais pas. Le match le plus important est toujours celui qui vient. C’est un adversaire difficile. Cela ne sert à rien de gagner demain et de perdre tous les matchs ensuite ». Jorge Desio – Source : Conférence de presse (19/03/22)

« C’est très bien que le stade soit plein. Pendant des mois et des mois, on voyait de belles affiches dans des stades vides. Ça ne doit pas être un poids, on doit s’appuyer sur l’adversité qu’il va y avoir. Le public va nous siffler mais on a beaucoup de joueurs qui ont connu cette ambiance-là. Si je crains une ambiance hostile ? Non. Ce qui s’est passé en début de saison, c’est du passé. Il y a eu deux autres matchs depuis, on a eu des supporters magnifiques et exceptionnels chez nous en Coupe de France, je ne peux pas imaginer que ce soit hostile. Il y aura 60 000 Marseillais qui vont pousser fort derrière leur équipe, dans un environnement magnifique pour le foot » Christophe Galtier — Source: Conférence de presse (18/03/22)