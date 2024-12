OM : Le onze de De Zerbi face à Monaco !

L’Arbitre de cet OM – Monaco

L’arbitre désigné pour OM – Monaco ce dimanche est monsieur Clément Turpin. Il sera assisté le long des lignes de touche par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Gaël Angoula.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Mehdi Mokhtari.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 10%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 12°C / ressentie 10°C

– Vent : NO 11km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Monaco en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 26 Victoires Monaco : 37

Déclarations d’avant-match

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué l’importance du match de dimanche soir contre les monégasques : « Je suis d’accord, c’est un match important, on joue à domicile, contre une équipe très forte. On peut se retrouver deuxième au classement. Il y a beaucoup de motivations (…) L’AS Monaco est l’une des équipes les plus fortes, mais il faut qu’on pense aussi à ce que l’on sait faire, à ce que nous on peut améliorer dans notre stade. Il faut qu’on soit vrai. »