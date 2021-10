OM : Le onze de départ de Jorge Sampaoli avec deux grosses surprises !

L’OM dispute ce dimanche soir un match de Ligue 1 face à Clermont pour le compte de la 12e journée. Pour cette rencontre, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour cette rencontre face à Clermont, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts. Saliba, le patron, est en défense avec Luan Peres et Balerdi. A Kamara est titulaire avec Guendouzi et Gerson un peu plus haut.Ünder fait son retour avec Lirola à droite. Konrad est à gauche ! Pas de Payet ni de Milik mais Dieng en attaque !

LE ONZE DE SAMPAOLI face à Clermont

López

Saliba, Balerdi Luan Peres

Guendouzi Kamara (c)

Lirola Gerson

Ünder Dieng Konrad

⚔️ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐎𝐎 #CF63OM ⚔️ Les 11 Olympiens choisis par 𝘑𝘰𝘳𝘨𝘦 𝘚𝘢𝘮𝘱𝘢𝘰𝘭𝘪 pour débuter la rencontre 🔥 🗣 ALLEZ L’OM 💙 pic.twitter.com/zSfZ4tfIOD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 31, 2021

Déclarations d’avant-match de Sampaoli

« On s’attend toujours à plus, mais on vient d’affronter des adversaires très forts. C’était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l’autre sens. Mais c’est vrai qu’on espère au plus vite retrouver la victoire. (… ) On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (29/10/2021)