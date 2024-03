OM : Le onze de Gasset face à Rennes, avec un absent de taille en défense !

L’Olympique de Marseille affronte Rennes ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de L1. Voici le onze de Jean-Louis Gasset !

Ce dimanche l’OM se déplace à Rennes. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset fait confiance à Pau Lopez dans les buts. En défense, Balerdi n’est disponible, c’est donc un duo Meïté Mbemba qui est titulaire. Au poste de latéraux, Clauss et Merlin sont positionnés. Au milieu de terrain, Veretout et Kondogbia sont accompagnés par Harit et Ndiaye, plus offensifs. Sarr et Aubameyang sont chargés de l’attaque !

Lopez

Clauss Mbemba Meïté Merlin

Gueye Kondogbia Harit

Ndiaye

Sarr Aubameyang

Confrontations OM VS Rennes en L1

Victoires de l’OM : 48 Match nul : 33 Victoires Rennes : 32

Déclarations d’avant-match

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset n’a pas tari d’éloges sur son adversaire : « C’est une équipe joueuse avec un jeu d’intelligence. Ils ont des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. Bourigeaud a un pied magnifique. On s’est un peu inspiré d’eux pour affronter Villarreal. Ils ont un très bon centre de formation. C’est une référence sur ce plan. On va essayer de faire l’équipe la plus fraîche possible. Ils veulent la possession. Nous aussi. Tout se jouera au milieu. »

Julien Stéphan a donné quelques indications et nouvelles sur son groupe en conférence de presse ce vendredi. Le coach du Stade Rennais était déjà prudent quant à la disponibilité du défenseur Arthur Theate. « Le groupe pour l’OM ? Nous avons trois absents certains, Enzo Le Fée, Fabian Rieder, Mahamou Nadiga et une incertitude concernant Arthur Theate. Il a un souci musculaire, il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. Concernant sa participation à l’entraînement de veille de match, nous prendrons une décision après l’analyse de son examen de contrôle. Des nouvelles d’Enzo Le Fée ? Enzo va bien, il pousse les efforts, des exercices à intensité. Après Marseille, il devrait avoir une ultime semaine de réathlétisation avant de pouvoir réintégrer l’entraînement collectif. Reprendre face à Strasbourg ? Il faudra valider la semaine d’entraînement avant, c’était en tout cas l’objectif initial et nous sommes dans ce timing », expliquait le coach rennais devant les journalistes.