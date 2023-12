OM : Le onze de Gattuso avec pas mal de surprise !

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes ce soir à 20h45 au Stade Vélodrome pour le compte de la quatorzième journée du championnat de France. Voici le onze de Gattuso !

Pas de Balerdi dans le onze de Gennaro Gattuso ! Mbemba et Gigot construisent la charnière avec Clauss à droite et Renan Lodi à gauche. Veretout est dans le milieu avec Kondogbia et Ounahi. Un trio offensif composé de Sarr, Harit et Ndiaye ! Aubameyang est en pointe avec Vitinha sur le banc.

👉🏼 La compo : Lopez Clauss Mbemba Gigot©️ Lodi Kondogbia Ounahi Sarr Harit Ndiaye… — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 3, 2023

Confrontations OM – Rennes (championnat)

Victoires de l’OM : 47 Matchs nuls : 33 Victoires Rennes : 32

Déclarations d’avant-match

Julien Stéphan : « Sarr? est toujours aussi dangereux sur les phases de transition, grâce à sa percussion et sa vitesse. Le fait de descendre en deuxième division avec Watford avait mis un petit coup d’arrêt à sa carrière. Mais il a retrouvé un club européen, un club à forte médiatisation et pression. C’est un environnement qui sied à sa progression, j’espère que ça fonctionnera bien pour lui »

Gennaro Gattuso : « Ce sont deux compétitions différentes. Ce sera un match difficile. Il faudra faire un grand match. (…) Je ne vais tout expliquer en détail. Je sais qu’ils ont changé d’entraîneur et de système. Nous on doit récupérer. Je ne sais pas ce qu’on entend par changement tactique. Vous verrez contre Rennes »