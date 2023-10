OM : Le onze de Gattuso avec un forfait en attaque

L’Olympique de Marseille reçoit le Le Havre pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Gattuso.

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Murillo

Rongier (cap) Ounahi

Sarr Harit Ndiaye

Aubameyang

Déclarations d’avant-match

Gattuso : « On en peut rien n’y faire, on ne va pas pleurer. On perd juste avant le match Gigot, j’espère qu’il reviendra d’ici une semaine et Veretout d’ici une dizaine de joueurs. On ne peut penser à tout ça, un gros match nous attend. C’est un adversaire très physique, qui nous rentre dedans. Kondogbia, ça fait deux jours qu’il s’entraîne avec nous, il devrait etre disponible. Correa ne s’est pas entraîné, on verra »

Harit : « J’ai été un peu choqué, des équipes qui jouent le mardi ou mercredi ou qui n’ont pas de compétition européenne peuvent jouer à cette heure-là. Je ne sais pas qui prend les décisions et comment. Ce serait plus logique de nous faire jouer plus tard. Le repos des joueurs n’a pas trop d’importantce, contrairement à ce qui concerne la télé »