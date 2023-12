OM : Le onze de Gattuso face à Brighton avec une surprise !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille se déplace à Brighton pour affronter les hommes de De Zerbi pour le sixième match de phase de poules d’Europa League. Voici le onze de Gattuso !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 3 : Mbemba, Meïté, Balerdi. Au milieu, retour de Kondogbia dans le groupe mais Ounahi est à côté de Veretout. En pistons : Clauss et Lodi respectivement à droite et à gauche. Pour animer l’attaque, Harit est positionné en numéro 10 avec Vitinha et Aubameyang.

Lopez

Mbemba Balerdi Meïté

Clauss Veretout Ounahi Lodi

Harit

Aubameyang Vitinha

Confrontations Brighton vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires Brighton : 0

Déclarations d’avant-match

Robert De Zerbi:« Marseille est une très bonne équipe, mais nous avons l’ambition de terminer en tête de notre groupe. C’est une chose prestigieuse que de finir en tête du classement, car cela signifie que nous jouerons deux matchs de moins en février, et c’est aussi prestigieux pour l’histoire de notre club. Nous voulons essayer de gagner parce que nous sommes des personnes sérieuses. Quand nous travaillons, nous voulons toujours montrer le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux »

Gennaro Gattuso : « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches.«