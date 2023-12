OM : Le onze de Gattuso face à Clermont avec quelques absents !

L’Olympique de Marseille reçoit Clermont ce dimanche à 17h à l’occasion du match de la 16e journée de Ligue 1. Voici le onze de Gattuso !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 3 : Mbemba, Gigot, Balerdi. Au milieu, retour de Kondogbia dans le onze avec Veretout. En pistons : Murillo et Lodi respectivement à droite et à gauche. Pour animer l’attaque, Harit est positionné en numéro 10 avec Ndiaye et Aubameyang.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Murillo Veretout Kondogbia Lodi

Harit

Aubameyang Ndiaye

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMCF63 ⚔️ Le XI de départ aligné par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour la 16e journée de @Ligue1UberEats ⚡️ pic.twitter.com/Ouor7UsGBT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 17, 2023

Confrontations OM – Clermont en Ligue 1

Victoires de l’OM : 3 Matchs nuls : 0 Victoires Clermont : 1

Déclarations d’avant-match

🎙️Gattuso va-t-il conserver son 3-5-2 ? « On verra. Le système n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce sustyème, qu’on a déjà appliqué par le passé. Ca passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c’est que l’équipe soit compacte… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

Interrogé en conférence de presse sur son 3-5-2, Gennaro Gattuso a indiqué que « le système de jeu n’était pas la priorité ». « On verra si nous conserverons ce système ou non. Ce n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce système de jeu, qu’on a déjà appliqué par le passé, a déploré le technicien italien. Ça passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c’est que l’équipe soit compacte et enchaîne les résultats. »

Pascal Gastien était en conférence de presse. Le coach clermontois s’attend à un match difficile. « Ils sont sur une grosse série à domicile, mais nous avons l’habitude de rencontrer des équipes qui sont sur de grosses séries donc ça ne nous change pas. C’est bien évidemment une grosse équipe du championnat, chez eux. Ça va être un match difficile, mais je pense qu’on doit être capables de leur poser des problèmes »