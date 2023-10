OM : Le onze de Gattuso pour affronter l’OGC Nice !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille affronte à Nice ce soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Voici le onze de Gennaro Gattuso !

Pau Lopez est dans les buts avec Mbemba et Balerdi en défense. Lodi fait son retour à gauche, Clauss est titularisé sur le côté droit. Au milieu de terrain, Gattuso fait confiance à Veretout et Rongier malgré le retour de Kondogbia dans le groupe. Harit est maintenu en numéro 10 après son très bon match face au Havre. A ses côtés en attaque, Sarr à droite et Ndiaye à gauche. Aubameyang est seul en pointe.

🅒🅞🅜🅟🅞 #OGCNOM ⚔️ Le XI de départ aligné par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour la 9e journée de @Ligue1UberEats ⚡️ pic.twitter.com/xx35wXVz85 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2023

L’Arbitre de cet OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC Nice – OM ce samedi est Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Guillaume Paradis. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Hakim Ben El Hadj.

La Météo

Prévision météo à Nice à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 12%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 18°C / ressentie 17°C

– Vent : O 13 km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS NICE EN L1

Victoires de l’OM : 58 Match nul : 23 Victoires Nice : 28

Déclarations d’avant-match

#Gattuso : »Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10. il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller… pic.twitter.com/a7lBxzERu1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 19, 2023

Gattuso a évoqué l’OGC Nice et son compatriote Farioli en conférence de presse jeudi. « En ce qui concerne l’OGC Nice, on doit s’attendre à un match comme celui de Brighton. Farioli a travaillé avec De Zerbi. Ils ont des joueurs de qualité, expérimentés. Ce n’est pas un hasard qu’ils soient invaincus cette saison. On doit prendre des points avec mentalité, respect mais surtout sans peur ! »