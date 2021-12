OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec un retour important pour affronter le Stade de Reims !

Ce mercredi à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims au Vélodrome. Jorge Sampaoli fait confiance à son onze type!

L’Olympique de Marseille reçoit ce mercredi à 21h le Stade de Reims pour la 19e journée de Ligue 1. Le coach Jorge Sampaoli a positionné son onze type !

Mandanda est de retour sur le banc au profit de Pau Lopez avec une défense à trois devant lui : A droite, Saliba, Luan Peres à gauche et Caleta-Car dans l’axe.

Kamara est au milieu de terrain en pointe basse. Guendouzi est titularisé sur le côté gauche avec Rongier à droite qui évoluera dans son poste hybride habituel. Plus haut à droite, Cengiz Ünder fait son retour après sa blessure au dos.

Sur le côté gauche, Jorge Sampaoli fait confiance à Gerson qui reste sur de bonnes prestations en Ligue 1. En numéro 10 : Dimitri Payet sera charger d’alimenter Arek Milik en ballons qui est seul en pointe !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Gerson

Milik

🗣 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 #OMSDR 🔥 Le XI de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre ! 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 💙 pic.twitter.com/TdinL2mtvc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

Déclarations d’avant-match

« Tous les entraîneurs font en sorte que les joueurs ne soient pas distraits dans ce genre de match. On doit faire en sorte qu’aucun joueur ne parte en vacances trop tôt. On a la possibilité de finir l’année à la deuxième place. La nécessité du coach est d’être sûr que le joueur a compris et qu’il prenne du plaisir à jouer avec le maillot. Cela a peut-être autant d’importance que du repos. En fin de carrière, les joueurs ont toujours des regrets. On perd parfois le plaisir. J’insiste toujours auprès des joueurs sur le fait qu’il n’y a rien de mieux qu’un match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (21/12/2021)

« Avec seulement 3 jours entre les deux rencontres, ce n’est pas évident de se préparer. Nous allons travailler tous ensemble pour être performant demain. Marseille a le même problème. C’est une semaine différente et il faut savoir s’adapter« , a expliqué le technicien espagnol, qui compte bien tenter le tout pour le tout dans la cité phocéenne. « Nous avons pour objectif d’aller gagner à Marseille ! Nous en sommes capables et les matchs face à Lyon (victoire 1-2) et face à Rennes (victoire 0-2) le prouvent » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (22/12/2021)