OM : Le onze de Marcelino sans Balerdi et un titulaire inhabituel à gauche !

L’Olympique de Marseille reçoit Reims ce samedi à 19h à l’occasion du troisième match de Ligue 1. Voici le onze choisi par Marcelino !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 4 : Clauss à droite, Gigot et Mbemba préférés à Balerdi en charnière et Renan Lodi à gauche. Un duo Rongier / Veretout est au milieu derrière un trio composé de Sarr à droite, Ndiaye dans l’axe et Harit à gauche. Aubameyang est en pointe et donc Vitinha sur le banc !

Déclarations d’avant-match

Marcelino veut voir des occasions !

Le plus difficile dans le football, c’est de marquer des buts mais aussi la dernière passe. C’est ce qui coûte le plus d’argent. Mon souhait, c’est de voir l’OM continuer à aller autant dans la surface adverse. Concernant Sarr, il a eu des occasions. J’insiste avec lui, je veux qu’il continue ça. La nuit avant le match du Pana, il avait été malade. Le plus important, ce n’est pas la quantité de minutes mais la qualité. C’est ce qu’on veut voir. Un titulaire est aussi important qu’un remplaçant, d’autant plus avec 5 changements. Je suis très content de Vitinha mais aussi d’Aubameyang et Ndiaye. Changer l’horaire? C’est une bonne décision pour moi, les joueurs et le spectatcle. Concernant cette semaine, on a eu une semaine complète malgré la canicule. L’adversaire a gagné ces 2 premiers matchs, ils ont gagné au Vélodrome l’an passé. Brest est dans une bonne dynamique. On a travaillé pour pouvoir affronter cette équipe et on a l’espoir de prendre les 3 points

Eric Roy reconnaît la malchance marseillaise

Ils ont été bien malheureux, il faut le reconnaître. Contre le Panathinaïkos, ils ont vraiment fait 70 minutes de très bon niveau, largement au-dessus de cette équipe grecque. Se faire éliminer comme ça, c’était dur. A Metz, ils auraient pu largement tuer le match à un moment donné. C’est une équipe avec un entraîneur qui demande des choses complètement différentes de son prédecesseur. Ils ont leurs fulgurances offensives, ils peuvent être impressionnants et ont encore des réglages à faire« .