OM : Le onze de Marcelino toujours sans Balerdi mais avec une attaque inédite !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce vendredi à 21h à l’occasion du quatrième match de Ligue 1. Voici le onze choisi par Marcelino !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 4 : Clauss à droite, Gigot et Mbemba préférés à Balerdi en charnière et Renan Lodi à gauche. Un duo Rongier / Veretout est au milieu derrière Sarr à droite et Correa à gauche. Aubameyang est en pointe avec Vitinha titulaire ! Ndiaye est laissé sur le banc.

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Rongier (cap)

Sarr Correa

Aubameyang Vitinha

Confrontations OM vs Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 41 Match nul : 24 Victoires Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

Marcelino a fait preuve de sérénité ce vendredi en conférence de presse. « J’essaie de travailler avec calme, il faut des résultats pour ça. J’ai une obligation de leur transmettre ce calme. Gagner dans le football, c’est toujours le meilleur remède. On va essayer de faire un bon match face à Nantes. Il y a très peu de différence entre les victoires et les défaites, on ne doit pas prendre en compte la situation au classement actuel du FC Nantes. On doit analyser les matchs, respecter cette équipe. Pour moi le plus important dans ma tête, c’est Nantes. Prendre les 3 points ce serait fantastique. L’OM a recruté de bons joueurs, on a un bel effectif. Je suis satisfait ce qui a été fait jusque là. Après le mercato, je pourrais faire un bilan plus profond. Il peut encore se passer des choses. Ce qui est important le 1er septembre, c’est le match, pas le mercato.»

Pierre Aristouy avant le match face à l’OM : « C’est pas parce qu’on joue à 5 qu’on marque pas de buts. Regardez Lorient contre Lille la semaine dernière. Ce serait réducteur. On a été menaçants contre Monaco, et en première mi-temps contre Lille et Toulouse. Après on est dans un rapport de force, Marseille joue avec 4 attaquants très rapides. Tous les adversaires de Marseille ont joué à 4 derrière et ont pris des buts. Il faut raisonner comme ça aussi. Si je le gagne, je ne pense pas que ce soit mon dernier match, et je n’envisage rien d’autre que de gagner. »