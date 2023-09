OM : Le onze de Pancho totalement remanié pour le choc face au PSG

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Voici le onze de Pancho Abardonado pour cette rencontre !

Le Clasico, c’est dans quelques instants ! Pour cette rencontre très importante, Pancho Abardonado a opté pour un onze un peu remanié par rapport à celui mis en place face à l’Ajax. Pau Lopez dans les buts avec cinq défenseurs devant lui : un trio Balerdi / Gigot / Mbemba, Lodi et Clauss en tant que pistons. Pour le milieu de terrain, Kondogbia étant absent, c’est le duo Veretout / Rongier qui se chargera de l’entre-jeu. Pour l’attaque : Pancho a aligné Vitinha, Aubameyang et Ounahi en 10.

Pau Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Gigot Lodi

Rongier Veretout

Ounahi

Vitinha Aubameyang

Déclarations d’avant-match

Pancho : « Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système. J’en ai un autre. J’ai mes convictions. Je veux un football offensif et mettre les joueurs à leurs postes. Le style que je veux ? Comme quand j’étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. »

Luis Enrique : « C’est pour cela que je suis entraîneur, pour voir les joueurs durant l’entraînement. Je sais qui jouera demain, mais je ne sais pas qui jouera le match suivant. Ça dépendra du niveau sur le terrain, mais aussi pendant la semaine à l’entraînement. En tant que club, on veut un effectif large. Je vais le gérer en pensant toujours à l’objectif commun. J’aime bien aussi laisser des joueurs importants sur le banc pour leur permettre d’avoir plus de compétitivité au sein du groupeC’est une circonstance un peu particulière. Mais ça arrive souvent. Les adversaires face à nous ont des attitudes différentes. Mais c’est vrai qu’on a analysé l’OM avec Marcelino, mais on l’a fait aussi avec Abardonado. On s’attend à ce qu’il répète des choses du dernier match, mais qu’ils changent aussi leur stratégie »