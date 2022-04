OM : Le onze de Sampaoli pour affronter Montpellier ! Mandanda titulaire, pas de Payet !

L’OM reçoit le MHSC pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a décidé de laisser Dimitri Payet au repos. Mandanda est tiualire !

Jorge Sampaoli fait confiance à Mandanda dans les buts avec Saliba Caleta Car et Luan Peres en défense. Rongier est dans sa position hybride de latéral droit avec Kamara, Guendouzi et Gerson. Ünder, Harit et Dieng forment l’attaque avec Dimitri Payet sur le banc !

#OMMHSC compo OM vs Montpellier avec Mandanda titulaire !!! Payet est sur le banc… Mandanda (cap) – Rongier Saliba DCC Luan P – Kamara Guendouzi Gerson – Under Harit Dieng @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/kfAT3SQHiy — Karim Attab (@karimattab1) April 10, 2022

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 30 Matchs nuls : 21 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’il ne faut pas oublier qu’on joue avec un effectif réduit mais si il n’y a pas de rotation on risque de perdre soit du rendement, soit des joueurs. Ce que j’essaie de faire c’est de changer soit au niveau stratégieque, soit les joueurs, sinon je risque d’être reconnaissable et plus vulnérable. On essaye de protéger les joueurs pour ne pas perdre leur efficacité ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/43/22)

« Cabella est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques. Il a participé aux ateliers ce matin. En termes de blessure (au mollet), il n’a plus rien. J’ai l’autorisation des médecins pour l’emmener à Marseille. Je prendrai une décision samedi. On a la possibilité de renforcer l’équipe avec un joueur qui peut rapidement s’intégrer. Comme Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ? C’est un joueur de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. Si on veut finir dans les dix premiers, nous devons éviter ces laisser-aller que l’on a par moments. On doit retrouver un élan, une détermination et un collectif. J’ai senti que l’on avait lâché après un match intéressant à Bordeaux. On a remis un peu les choses à plat. Ce match ne sera pas une partie de rigolade. On y va pour gagner sachant que l’on n’a pas perdu en Coupe. Ce sera un gros match pour nous » Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)