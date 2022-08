OM : Le onze de Tudor face au FC Nantes avec plusieurs surprises !

C’est le troisième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et le deuxième au Vélodrome ! Pour ce match, Igor Tudor a choisi de titulariser Alexis Sanchez !

L’Olympique de Marseille va disputer son troisième match de la saison de Ligue 1 face au FC Nantes ce samedi soir. Pour cette rencontre au Vélodrome, Igor Tudor a fait des choix. Le coach croate a décidé de mettre Dimitri Payet sur le banc, une nouvelle fois.

Pau Lopez est remis de sa blessure au psoas et reprend sa place de titulaire . Alexis Sanchez va connaître sa première titularisation comme annoncé par L’Equipe ce samedi. Malgré la présence de Caleta-Car dans le groupe, c’est Balerdi qui est préféré pour le côté gauche de la défense. Veretout est aussi titulaire à côté de Rongier. Guendouzi est placé plus haut !

Lopez

Mbemba – Gigot – Balerdi

Clauss Tavares

Rongier- Veretout

Guendouzi – Gerson

Sanchez

» Ca dépend un peu du match qu’on doit affronter, on a un attaquant devant et deux joueurs variables en fonction de l’adversaire. Il y a des choses à améliorer, des joueurs sont arrivés tard et on a des choses à travailler mais je suis content de l’effectif que j’ai, avec des profils très différents, mais l’objectif est qu’ils marquent des buts et fassent es passes décisives. C’est vrai que Suarez est arrivé tard, Sanchez est arrivé trois jours avant le match, Milik a eu des problèmes au début de la saison, Payet et Bakambu peuvent jouer aux trois postes… Il n’y a pas de numéro 1, 2 ou 3, ca dépend vraiment match après match. C’est vrai qu’on a beaucoup de joueurs avec 6 ou 7 joueurs pour seulement 3 postes, mais ce sera vraiment décidé à chaque match. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (18/08/22)