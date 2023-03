OM : Le onze de Tudor pour affronter le RC Strasbourg !

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce soir à 20h45 à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Voici le onze mis en place par le coach Igor Tudor !

Ce dimanche, les Marseillais affrontent le RC Strasbourg au Vélodrome ! Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Samuel Gigot ne fait pas son retour dans le onze après sa blessure à la cheville. C’est Mbemba, Sead Kolasinac et Balerdi qui composent le trio défensif.

Aux postes de piston, Jonathan Clauss et Tavares sont titulaires. Au milieu, l’indéboulonnable duo Rongier – Veretout est maintenu avec Malinovskyi et Ünder plus haut derrière l’attaquant Alexis Sanchez. Vitinha est une nouvelle fois sur le banc mais pourrait avoir du temps de jeu au cours du match.

Pau Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Malinovskyi

Sanchez

Déclarations d’avant-match