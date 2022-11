OM : Le onze de Tudor sans Veretout face à Lyon !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 14e journée de Ligue 1. Voici l’équipe alignée par Igor Tudor !

Après cette série noire lors des dernières rencontres, l’Olympique de Marseille va devoir se relancer et gagner le match face à Lyon à domicile. Cette rencontre de Ligue 1 est d’une importance capitale pour sortir de cette crise de résultat.

Pour cette rencontre face à Lyon, Pau Lopez est sans surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois est composée de Mbemba à droite, Balerdi dans l’axe, et Gigot au poste de défenseur axial gauche.

Au milieu de terrain, Veretout est aligné avec Rongier. Tavares comme piston gauche. Clauss est lui aligné dans le couloir droit. Devant, Ünder retrouve sa place dans le trio d’attaque, il est accompagné par Alexis Sanchez et Harit.

Pau Lopez

Mbemba – Balerdi – Gigot

Clauss – Rongier – Veretout- Tavares

Ünder – Harit

Sanchez

« C’est sur que c’était un coup dur pour tout le monde mais ça fait partie du sport. Il faut tourner la page, se concentrer sur les nouveaux défis qui nous attendent. Améliorer ce qui peut être amélioré et voir ce qu’on a bien fait aussi. Au niveau des émotions il y a des sentiments partagés. Il y a une grande déception, une grande tristesse de la part des joueurs. Ils sont conscients d’avoir disputé une grande Ligue des champions et n’ont pas obtenu ce qu’ils méritaient. Moi en tant que coach, je suis désolé pour eux et triste de ça parce que j’ai une grande admiration pour eux. Ils auraient mérité plus. J’aurais aimé qu’on fasse plus pour le club, pour les supporters, leur donner la joie qu’on aurait aimé. Le football est parfois cruel. (…) Lyon, c’est une équipe avec des grands joueurs, un nouvel entraîneur qui est en train de leur apporter beaucoup. Il faudra faire un très bon match pour récolter des points. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/11/22)