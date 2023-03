OM : Le onze d’Igor Tudor face au Stade Rennais avec une surprise en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre d’une grande importance après la claque reçue face à Annecy, voici le onze qu’a choisi d’aligner le coach Igor Tudor !

L’OM se déplace à Rennes ce dimanche ! Igor Tudor et ses joueurs vont faire face au Stade Rennais coaché par Bruno Génésio. Pour cette rencontre très importante en Ligue 1 mais aussi dans le calendrier pour ne pas sombrer dans une crise, l’entraîneur croate a décidé de faire confiance à ce onze : Pau Lopez dans les buts avec le trio en défense : Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Sur les côtés, Clauss et Tavares sont titulaires. Ünder est de retour après sa suspension face à Annecy. Mattéo Guendouzi est préféré à Malinovskyi. Alexis Sanchez est seul en pointe.

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Veretout Rongier Tavares

Ünder Guendouzi

Sanchez

« Evidemment c’est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. On réussit à se relever avec notre force mentale. C’est le foot, on n’a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l’on avait fait pour arriver jusqu’ici, c’était un match qui semblait à notre portée. Que l’on se concentre sur les matchs qui viennent, il reste 13 matchs, on doit les aborder de la meilleure des façons. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)