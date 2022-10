OM : Le onze d’Igor Tudor pour affronter le PSG

A 20h45, l’Olympique de Marseille affronte le PSG à Paris dans le cadre de la 11e journée de Ligue1. Voici le onze aligné par Igor Tudor.

Après deux défaites face à Tottenham et Francfort, l’OM a réussi à prendre les trois points à deux reprises face au Sporting. Malgré une défaite face à Ajaccio, les Marseillais ont su se mobiliser en Ligue des Champions et devraient montrer le même visage ce soir face au PSG à Paris. Ce dimanche, Igor Tudor a fait confiance à ses hommes forts du début de saison et n’a pas hésité à laisser sur le banc Dimitri Payet et Gerson.

Harit préféré à Payet !

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)

« Il y a eu la coupure internationale, avec l’enchaînement des matchs et un calendrier très chargé. Nous avons joué quatre matchs sur les dix derniers jours, cela génère de la fatigue. Nous avons aussi des absents, on n’oublie de citer que contre Benfica nous jouons sans Nuno Mendes, sans Kimpembe, sans Messi. Evidemment, dans l’analyse du match ce n’est pas très important pour vous, mais ce ne sont pas n’importe qui. Ce sont trois joueurs majeurs. Quand ils sont absents, on sollicite d’autres joueurs donc forcément, cela peut être une des raisons, je dis bien une et non pas la raison. Il y une réflexion. Est ce qu’on doit passer sur une défense à quatre ou modifier notre organisation au milieu de terrain. On est dans cette réflexion là avec mon staff depuis la fin du match à Benfica sur ce qui pourrait être le mieux pour nos joueurs, que ce soit au niveau des caractéristiques de mes joueurs et du style de l’OM, qui a un pressing très fort et très haut » Christophe Galtier – Source : Conference de presse